Giacobazzi al Sarchiapone Tornano i comici a Cervia

Torna immancabile a Cervia, per la sua 32esima edizione, ’Il Sarchiapone’, la famosa manifestazione dedicata alla comicità e ideata da Bruno Guidazzi, in arte ’Zimbo’, in memoria dell’istrionico attore Walter Chiari, di cui fu a lungo collaboratore e manager ma soprattutto amico. Quella di quest’anno però sarà un’edizione anche per ricordare lo stesso ‘Zimbo’, a dieci anni dalla sua scomparsa. Spettacolo, musica, cabaret, giovani talenti, ricordi e risate si susseguiranno sul palco del Sarchiapone che, oltre a costituire un’importante vetrina della comicità nazionale, è stato trampolino di lancio per numerosi attori, ora famosi. La serata, a ingresso gratuito, si svolgerà in piazza Garibaldi domenica 16 luglio a partire dalle 21.15. La conduzione della kermesse è affidata al comico Andrea Vasumi.

"Dopo 32 anni il Sarchiapone è ufficialmente entrato nel calendario tradizionale degli eventi della città – commentano gli organizzatori Guido Guidazzi, figlio di Zimbo, e la moglie Claudia –. Dopo le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria questo è un grandissimo ritorno. Una serata nella quale vogliamo celebrare Walter Chiari, i suoi amici, i ricordi della sua vita ma lasciare spazio anche alle nuove generazioni di comici e talenti. Una edizione ancora più sentita perché quest’anno ricorrono i 10 anni dalla morte di ‘Zimbo’, amico della città profondamente legato a Walter Chiari".

Anche in questa 32esima edizione del Sarchiapone non mancheranno ospiti pieni di verve e il pubblico delle grandi occasioni, che ogni anno gremisce la piazza in questo appuntamento sentito.

Interverranno alla serata i comici e cabarettisti Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Fantoni, Enrico Zambianchi, Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Con loro anche Tiberio, vincitore del Festival della comicità italiana tenutosi a Modena. Salirà sul palco anche Mario Quaggiotto, giovane compositore cervese. Immancabile la presenza di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari.

Durante la serata sarà assegnato il ’Premio Walter Chiari 2023’ a un personaggio dello spettacolo che si è distinto nella stagione 2021-2022. Anche in questa edizione non mancherà il momento dedicato alla solidarietà con la raccolta fondi a scopo benefico promossa dal gruppo "Sei di Cervia se...".

La manifestazione è organizzata dalla famiglia Guidazzi in collaborazione con Confcommercio Ascom Cervia e il comitato Cervia Centro. L’evento ha inoltre il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cervia.

L’ingresso è gratuito.

Ilaria Bedeschi