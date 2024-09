Giacobazzi alla Notte d’oro

Prima anticipazione sulla Notte d’oro, in programma sabato 12 ottobre: in piazza del Popolo, alle 21, una serata dedicata alla comicità con Giuseppe Giacobazzi e iMasa.

Con lo spettacolo ’Del mio meglio’ Giacobazzi raccoglie vent’anni di palcoscenico e di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta di “album delle figurine“, una raccolta delle migliori storie che Giacobazzi ha fatto conoscere ed apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità. Il tutto condito in salsa romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da Giacobazzi, in qualcosa di unico ed assolutamente originale.

Gli altri ospiti sono invece Alesandro Basini e Andrea Dalla Giovanna, membri del duo comico ’iMasa’ che in un paio di stagioni hanno conquistato tutti con le loro canzoni “natal-estive”, al contrario, accelerate, improvvisate e rallentate, i loro tormentoni, le canzoni matematiche e le poesie in musica. Dal vivo utilizzano più di 20 strumenti musicali differenti, dall’ukulele al flauto nasale.

"Si tratta – dichiara l’assessore al turismo Giacomo Costantini – di un momento di divertimento e comicità nella nostra piazza del Popolo, ma non solo, tra i tanti appuntamenti in programma quest’anno, tornano anche le visite guidate ai palazzi storici della città previsti per domenica 13, per rafforzare la proposta turistica in un mese come quello di ottobre che è di grande attrattiva per la città d’arte".