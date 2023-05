Giacobazzi & Friends al teatro Masini per gli alluvionati

Due realtà faentine, il Mei, la kermesse di musica indipendente, e Ridens, l’agenzia dei comici, organizzano insieme ad Artistation, la scuola di musica distrutta dall’alluvione, una serata di musica e spettacolo per una raccolta fondi per la giornata di venerdì 26 maggio alle 21 intitolata ’Faenza Tieni Botta!’ al Teatro Masini di Faenza. Ci sarà Giuseppe Giacobazzi, il più rappresentativo dei comici romagnoli, che è il primo artista ad avere aderito all’appello lanciato dal Meeting delle Etichette Indipendenti; Giacobazzi ha calcato molte volte i palchi della nostra città, infatti, in teatro, a feste e sagre e, agli inizi della sua folgorante carriera, era ospite fisso alle Scimmie, grazie a Ridens. Appena ha saputo del’appello ha subito risposto: "Ci sarò, Faenza è da sempre nel mio cuore". Sarà lui ad aprire la serata organizzata insieme a lui sul palco la cantautrice bolognese Roberta Giallo e il rocker bolognese Nevruz e il duo faentino delle Emisurela.

A loro si aggiunge il cantautore Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano e leader della Rino Gaetano Band, il cantautore Vittorio Bonetti, anche lui colpito da alluvione nella sua sala prove musicale, il fisarmonicista Alvio Focaccia, e insieme il rapper romano Piotta e il cantautore folk romano Enrico Capuano, mentre altri artisti sono in via di definizione. I biglietti per ’Faenza Tieni Botta!’ si potranno ritirare presso Casa della Musica via San Silvestro 136 a Faenza , fino a giovedì 25 maggio (esclusi sabato e domenica) dalle 15 alle 18.30. Il biglietto per la raccolta fondi è di 20 euro intero e 15 il ridotto. Da lunedì 22 maggio si potranno prenotare via mail scrivendo a [email protected] e ritirare alla biglietteria del Masini.