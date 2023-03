Giacometti: "Infermieri di comunità Sperimentazione con buoni risultati"

Dopo circa 30 anni di impegno professionale come medico ospedaliero in reparti per acuti e di attività ambulatoriale in strutture accreditate ad alta specialità quali Maria Cecilia Hospital di Cotignola e San Pier Damiano Hospital di Faenza, ha deciso di spendere la parte finale della sua carriera come medico di Medicina Generale. Una nuova esperienza, che dai primi giorni di dicembre del 2021, lo vede ricoprire questo incarico presso la Casa della Salute di Voltana. È il lavezzolese Nerino Giacometti, medico internista con perfezionamento in ambito angiologico, ecografico e vascolare. A una quindicina di mesi dall’avvio di questo nuovo percorso gli abbiamo chiesto di tracciare un primo bilancio. "Voltana – osserva – è un paese che rientra in un territorio rurale, decentrato rispetto ai servizi sanitari maggiori come ospedali e poliambulatori. È una zona che conta un elevato numero di anziani e di cosiddetti ‘grandi anziani, spesso con pluri-patologie croniche, allettati. Persone che sono ospiti di comunità alloggio presenti sul territorio o ‘in Case Famiglia’ della zona. Nella maggiore parte sono in carico ai famigliari e non raramente a casa da soli". Qualche cifra? "Attualmente ho in carico 50 pazienti con accesso domiciliare programmato a cadenza mensile e 26 a...