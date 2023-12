Giacometti maestro del lavoro. Da Mattarella per l’onorificenza

Una onorificenza inaspettata dopo oltre 40 anni di carriera. Ad appuntare la Stella al Merito del Lavoro sul petto del fusignanese Mario Giacometti sarà oggi, alle 11, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giacometti è stato infatti sorteggiato in rappresentanza della Regione fra i neo Maestri del Lavoro che celebreranno nel Salone dei Corazzieri, al Quirinale, i 100 anni dell’Istituzione, nata nel dicembre del 1923. Un avvenimento importante condiviso con altri 36 decorati individuati dalla sorte in rappresentanza delle venti Regioni.

Contemporaneamente saranno consegnate 4 Stelle alla Memoria alle famiglie di 4 lavoratori di Verona e Taranto morti sul luogo di lavoro. Altre cerimonie si svolgeranno, in contemporanea alla celebrazione al Quirinale, in quasi tutti i Capoluoghi di Regione dove saranno consegnate ai nuovi Maestri le Stelle del 2023 e si festeggerà il Centenario con le varie autorità.

Giacometti, classe 1960, bagnacavallese di origine e fusignanese di adozione dopo il matrimonio con la signora Donatella che oggi sarà al suo fianco, ricopre da 21 anni il ruolo di dirigente amministrativo e finanziario per l’azienda Golfera di Lavezzola. In precedenza, dopo il diploma da ragioniere conseguito all’Istituto Compagnoni di Lugo, ha lavorato per Coca Cola, Ascom e Ifil, società del gruppo Agnelli. "Siamo quelli del salame Golfetta – spiega. "Nel 2002, quando sono entrato in azienda c’era un piccolo stabilimento che realizzava un fatturato di 3,5 milioni di euro. Oggi viaggiamo a quota 70 milioni di euro. Gli stabilimenti sono diventati 3 su una superficie di 40.000 metri quadrati ed esportiamo il 30% dei salumi nel mondo".

Iscritto all’albo dei revisori dei conti, Giacometti è anche volontario di Protezione Civile.

"Non so chi mi abbia segnalato – sottolinea. Forse il mio presidente, forse il console della Federazione Nazionale dei Maestri sul Lavoro. In ogni caso si tratta di una onorificenza che mi rende molto orgoglioso anche in vista della pensione che arriverà nel gennaio prossimo.

Quello che doppiamente mi emoziona è che riceverò la stella dal Presidente della Repubblica. Il tempo sarà sicuramente poco – conclude – ma sarò felice di potergli stringere la mano".

