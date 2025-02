Giacomo Baldini eletto segretario comunale del Pd

Giacomo Baldini è il nuovo segretario dell’unione comunale del Pd di Lugo. Guiderà il partito fino alla prossima fase congressuale, che da statuto si terrà entro l’anno. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea riunitasi venerdì 21 febbraio alla presenza del segretario regionale Luigi Tosiani. Baldini prende il posto di Gianmarco Rossato, che rivestiva il ruolo dal 2018 e che era dimissionario a seguito del suo ingresso nella giunta della sindaca Elena Zannoni.

Baldini, 44 anni, dipendente pubblico, attualmente è capogruppo del Pd in consiglio comunale. "Non c’è stato bisogno di procedere con un congresso per l’elezione – spiega lo stesso Baldini – perché lo statuto prevede in questi casi che basti l’assemblea. Inoltre avremo il congresso entro la fine dell’anno e non ci è sembrato il caso anticiparlo". Baldini era già stato segretario nel periodo dal 2010 al 2015. "Mi dimetterò dal ruolo di capogruppo con in consiglio comunale – spiega –, mentre rimarrò consigliere. Così potrò dedicarmi al meglio al mio nuovo ruolo". Il neo segretario siede in consiglio comunale ininterrottamente dal 2004.

La mozione Baldini segretario è stata l’unica portata in assemblea. "Sono molto contento della scelta – commenta l’ex segretario e ora assessore alla cultura del Comune, Rossato –. Per me sono stati anni intensi, in cui gli elementi positivi hanno superato di molto quelli negativi. Un percorso ricco di esperienze che mi ha permesso di crescere e conoscere tante nuove persone. È stata un’esperienza piena insomma, in cui ho cercato di mettere sempre tutte le mie energie". m.b.