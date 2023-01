Giacomoni: "Mancano i giovani? Serve una scuola. E tanti sacrifici"

"La vita da cavaliere mi aveva consumato. Il lavoro in scuderia non finisce mai". E così Willer Giacomoni, l’annuncio è del 4 gennaio, ha appeso la lancia al chiodo a 48 anni, 35 dei quali passati in sella. La conclusione di un’era visto che Willer Giacomoni è stato uno dei più grandi cavalieri faentini di sempre: 45 vittorie in giostre storiche, dieci successi al Palio del Niballo col Rione Rosso (fra 1997 e 2010), terzo assoluto in graduatoria nell’albo d’oro faentino. In questa classifica è dietro a Franco Ricci, con cui condivide il record di successi al Niballo, e al padre Mario Giacomoni. Fra gli altri successi (troppi per elencarli tutti) conta: 8 Giostre a Valfabbrica, 3 Quintane a Servigliano, 2 Giostre della Stella a Bagno a Ripoli, 2 Palii a Mugliano, 1 Quintana a Foligno, 1 Palio a Bagno a Ripoli, 2 Anelli d’Oro a Mugliano, 2 Giostre a Sulmona, una Quintana di Ascoli Piceno, due Giostre dell’Almoravide a Rocca delle Caminate, due Palii delle Contrade a S. Secondo, oltre a un Carosello dei Cavalieri Faentini. Vanta anche un successo come capo scuderia del Borgo Durbecco all’ultimo Palio. Al Niballo detiene il record assoluto di scudi o tornate vinte, ben...