’Giada e l’epilessia’ all’Alighieri

Una serata senza barriere tra musica e parole è in programma oggi alle 20.30 al teatro Alighieri di Ravenna. Protagonisti saranno il cantante Beppe Aurilia, in arte Emagiosef, e colleghi provenienti da Ucraina, Camerun e Senegal in un mix di note che farà da colonna sonora alla presentazione del libro ‘Giada e la Regina Epilessia’, storia della piccola Giada affetta da epilessia migrante. L’iniziativa è stata voluta da Aurilia, Fabio Marzufero dell’associazione Beppe Aurilia Theatre e da Pamela Zingale, mamma di giada. Tra gli obiettivi della serata c’è quello di promuovere la presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica nei confronti della disabilità traendo spunto dalla situazione di Giada che, stasera, racconterà com’è la sua vita.