Giada Fashion Day a Classis

Fondazione RavennAntica ha fatto del welfare culturale il centro delle proprie attività nella convinzione che la prima funzione del museo è portare accessibilità e benessere.

I musei non sono solo luoghi dove si conservano le opere. Sono spazi vivi, che respirano con la comunità, che accolgono fragilità, che trasformano il silenzio in relazione.

In collaborazione con l’associazione Il Sorriso di Giada ODV, oggi alle 18, presso il Museo Classis Ravenna, si organizza una sfilata inclusiva, il Giada Fashion Day, che vuole celebrare il 18° compleanno della sua ispiratrice ponendo al centro l’accessibilità di ogni bellezza.

L’associazione Il Sorriso di Giada Odv è stata fondata da Carmela (Pamela) Zingale, mamma di Giada, insieme al vice presidente Don Paolo Pasini e il consiglio direttivo nel 2016. Fulcro del progetto è Giada, una bambina, prima, ed una ragazza, oggi, a dir poco speciale, intorno alla quale si è concentrato l’affetto e l’attenzione di tanti che l’hanno conosciuta in questi anni.

È nata così l’esigenza, nel tempo, di proporre dei progetti da realizzarsi all’interno del territorio ravennate, per cercare di andare incontro alle necessità quotidiane e dar voce alle famiglie che affrontano quotidianamente tantissimi problemi in solitudine, ma, soprattutto, per sensibilizzare la comunità territoriale. Il Giada Fashion Day si propone come un défilé di moda inclusiva in cui ragazze e ragazzi normodotati e diversamente abili sfileranno insieme, mostrando come la bellezza possa esprimersi attraverso la diversità e l’autenticità di ognuno. L’iniziativa, ad ingresso libero, vede la conduzione artistica di Valery Prestige e interventi musicali di Sonia Davis.