Gialli, fumetti e dizionari. Biblioteca al centro Quake

"Una ragazza che ha sempre frequentato il centro a giugno 2024 è venuta a chiederci il dizionario di italiano per la prima prova della maturità e glielo abbiamo dato. Dopo poco, però, è tornata con un’amica. Ne aveva bisogno anche lei, ma noi li avevamo finiti e così è rimasta senza. Da quel momento ha iniziato a ronzarmi in testa l’idea di creare una piccola biblioteca per i nostri ragazzi", racconta Mirco Battistini, coordinatore del centro giovani Quake della Darsena di città di Ravenna (via Eraclea 25). E così, dopo oltre un anno di lavoro e una campagna social, il ‘punto lettura’ del Quake ha visto finalmente la luce.

Sono oltre 1.750 i volumi contenuti nelle tre salette dedicate alla lettura del centro: romanzi per ragazzi, fumetti, graphic novel, gialli e, ovviamente, i dizionari. "Ne abbiamo di tutte le lingue ormai – scherza Battistini –. Dobbiamo ringraziare i tanti cittadini che hanno donato sporte di libri non solo da Ravenna, ma anche dal forese".

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alessandro Barattoni e l’assessora alle politiche giovanili Hiba Halif. "Il Quake – ha commentato il sindaco – è un luogo importante per la città, in molti cartelloni c’è scritto ‘Siamo una famiglia’. E questo perché qui si fa comunità: si sta insieme, si gioca, si fanno attività, delle volte si litiga, ma si condividono tanti momenti importanti. È fondamentale continuare a parlarne e spargere la voce, così da mantenerlo vivo e farlo conoscere a sempre più persone".

Ad abbellire la sala lettura ci sono anche i murales di Martin Luther King e Rosa Parks con la scritta ‘No borders’ frutto delle attività dei volontari delle ‘magliette gialle’ del Comune di Ravenna, supportate dall’artista André Nicole Barzanti. "Abbiamo fatto un brain storming sui valori del Quake e quello che è venuto fuori è il multiculturalismo. Così, i ragazzi hanno avuto l’idea di dipingere i due attivisti afroamericani", spiega Battistini.

Lo spazio sarà fruibile negli orari di apertura del centro dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30; per poter richiedere libri in prestito è necessario iscriversi gratuitamente al servizio. I prestiti saranno gestiti direttamente dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano il Quake.