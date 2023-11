Giallo, Daniele Lama riconfermato capo rione

Dopo i rioni Nero, Borgo Durbecco e Rosso, anche il Giallo ha nominato i nuovi dirigenti per il triennio 202426. Nello scorso fine settimana, su quasi 300 soci del rione di Porta Ponte, oltre un ottantina si sono recati alle urne. Daniele Lama ha raggiunto il quorum dei voti richiesti, ovvero la maggioranza assoluta dei votanti, ed è stato rieletto per un altro mandato triennale. Sono stati infatti ben 86 i soci che hanno espresso una preferenza e 64 sono andate a Daniele Lama, che è stato così scelto, come capo rione, sedicesimo della storia del rione Giallo. Lama ha ripresentato come primo capitano Matteo Rossi, 47 anni, nello scorso mandato anche capo scuderia. Il capo rione vanta una vita spesa all’interno del Giallo, ha 35 anni e lavora per la ditta At Auction. In passato ha fatto il tamburino, lo sbandieratore e il suonatore di chiarina. Nella seconda serata di votazioni, sono stati scelti i restanti sette consiglieri componenti del direttivo del Giallo: Francesca Fabbri, Luana Sani, Marco Bezzi, Mariasole Spada, Davide Testa, Simone Lionetti, Maurizio Bertoni.

Gabriele Garavini