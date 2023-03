Giambattista Vicari, una figura ravennate che andrebbe ricordata

di Franco Gàbici

Quarantacinque anni fa, il 24 marzo del 1978, moriva a Roma il ravennate Giambattista Vicari, sicuramente uno degli animatori più vivaci della cultura italiana del Novecento. Era nato nel 1909

proprio il giorno di Sant’Apollinare, e dunque la sua ravegnanità non si discute, ma in città non c’è

nessun segno che lo ricordi e la ragione va ricercata nella sua giovanile adesione al fascismo e nell’aver ricoperto la carica di segretario federale. Fu anche direttore della “Santa Milizia”, organo

ufficiale del partito ma il suo era un fascismo di fronda (fu infatti radiato dal partito), come quello

di Leo Longanesi, il geniaccio di Bagnacavallo che ha dovuto aspettare una vita prima che la sua città natale gli intitolasse una strada. Ma tant’è.

Dopo aver frequentato il nostro liceo classico, dove ebbe come compagno Max David, consegue la laurea in giurisprudenza a Bologna e comincia a lavorare in banca ma le sue vere passioni sono il

giornalismo e la letteratura, due sirene che lo ammalieranno al punto da lasciar perdere il lavoro

bancario per trasferirsi a Roma. Nella capitale entra nel giro della “Fiera letteraria” e viene assunto

come redattore capo della rivista di critica letteraria “Il Meridiano di Roma” dove conobbe Ezra Pound con il quale strinse una duratura amicizia. E nel 1942 pubblicherà “Carta da visita” di Pound

qualificandosi come primo editore italiano del grande poeta e saggista americano. La sua prima opera è una “Guida di Ravenna” pubblicata nel 1934 e da me riproposta in una nuova edizione nel 1995 per l’editore Danilo Montanari. Seguirono il romanzo “Il cortile” e i saggi “Umoristi di tutto il mondo” (Rizzoli) e “La letteratura fuori di sé” (Longo). Ma il suo capolavoro letterario fu aver fondato settant’anni fa, nel 1953, la rivista “Il caffè” che, come ha scritto Walter Della Monica, “esprime l’anima del suo fondatore, la sua satira e i suoi sottili sarcasmi e nella quale farà confluire – divertendosi e divertendo, graffiando e mordendo – i più bei nomi della letteratura e del giornalismo contemporanei”.

Fu anche docente della Scuola di giornalismo dell’Università di Urbino dove fondò e diresse il Laboratorio di scrittura. È di questa esperienza il saggio “La scrittura di giornale” (Longo). Infine ricordiamo che a Montecalvo in Foglia (PU) esiste un archivio, aperto ai ricercatori, che raccoglie tutti i documenti legati all’attività letteraria, giornalistica e pittorica di Giambattista Vicari. Gestito dalla figlia Anna, è consultabile nel sito: www.ilcaffeletterario.it.