Gian Carlo Minardi: “Giocavo fra le macchine. I piloti? Tutti miei figli”

Ravenna, 9 aprile 2025 – Gian Carlo Minardi, da Faenza alla Formula 1.

“Cose dell’altro secolo...”.

Beh, sono quarant’anni dal suo primo Gran premio di Formula 1.

“Rio de Janeiro, 5-7 aprile 1985”.

L’altro secolo...

“Altri tempi, indimenticabili”.

Cosa ricorda?

“Beh, un bel caos...”.

Cioè?

“Che avevamo avuto un sacco di problemi organizzativi. Sa di quante persone era composto il team?”.

Quante?

“Dodici”.

La sporca dozzina?

“Più o meno. 12, compresi me e l’ingegner Giacomo Caliri. Oggi ci sono decine di ingegneri, nel 1985 c’era solo Caliri che faceva tutto. E pure io”.

In che senso?

“Tutto il team era impegnato su tutto. Anche il cambio gomme. All’anteriore destra c’erano un meccanico e un pilota di Formula 2. E pure io ero impegnato su un’altra gomma. Ma che divertimento...”.

I sindaci di Faenza Massimo Isola e di Imola Marco Panieri l’hanno celebrata l’altra sera.

“Mi han fatto una sorpresa, non me l’aspettavo, pensavo fosse solo un incontro con i miei ex meccanici. Devo dire grazie alle mie comunità”.

Ci torneremo. Che bambino era Gian Carlo Minardi? Giocava con le macchinine?

“Le macchinine? Le macchine semmai”.

Le macchine?

“Sono nato nel ’47, Dopoguerra. I miei avevano già la concessionaria Fiat. Io sono nato in una concessionaria, in mezzo alle macchine. Ricordo che davanti a casa mia girava una macchina a scoppio a pedali”.

Un amore naturale.

“Pensavo di fare il pilota, poi mi sono reso conto che non era una strada da percorrere”.

Perché?

“Non ero abbastanza buono”, sorride.

Così cambiò lato della barricata.

“Prima la scuderia del Passatore, poi l’Everest e poi Minardi”.

Sintetico.

“E’ una storia lunga, fatta di 21 anni in Formula 1 e 340 Gran premi. Anni di esplorazioni, avanguardie, scoperte”.

Economicamente? Non deve mica essere stato facile scontrarsi contro colossi, case automobilistiche, fondi...

“Abbiamo vissuto momenti alti e bassi, eravamo solo un piccolo team. Ma abbiamo fatto il ‘nostro’: abbiamo anche messo in moto qualche innovazione tecnologica che poi altri hanno sfruttato meglio di noi, ma siamo stati unici. In quegli anni esisteva solo Ferrari...”.

E Minardi. Che è diventata molto più di un cognome.

“Ci siamo divertiti”.

Quanti piloti ha scoperto?

“Tutti importanti. Non li elenco. E comunque io ho visto qualcosa, ma loro sono stati bravi”.

Gli italiani: Martini, Nannini, Morbidelli, Zanardi, Badoer, Fisichella, Trulli.

“Tutti meritavano di girare in F1, alcuni sono stati al momento giusto nel posto giusto. Altri magari hanno vinto meno nel Circus, ma hanno trionfato a Le Mans. Sa come li definirei?”.

Come?

“Tutti figli miei. Spero di essere stato un buon padre di famiglia, anche con gli altri, Katayama, Alonso. E’ stato un lavoro bello che mi ha gratificato”.

E il bolognese Kimi Antonelli, ora strabiliante nella F1, è il suo ‘nipotino’?

“Quello è merito di mio figlio Giovanni, che l’ha saputo infilare in Mercedes, poi Kimi è stato bravo a guadagnarsi sul campo quello che Giovanni ha visto”.

Il momento più difficile?

“La fine anni ’90 inizio 2000, con l’evoluzione tecnica. Io e Jordan siamo stati gli ultimi di nome e di fatto presenti in F1, non multinazionali né fondi di investimento. Ho ceduto il passo quando il gioco, in particolare reperire i fondi, diventava sempre più complicato”.

Ma Faenza è stata con lei.

“Ringrazio la comunità che tanto mi ha dato e tanto ha creato come indotto”.

Ayrton Senna?

“Un fratello minore, veniva a mangiare la pasta nel mio motorhome col papà. L’amicizia nacque nell’82, gli offrii un volante per la F2 nell’83, ma non se ne fece nulla. Anni dopo disse ‘Vinco 5 mondiali e vengo a correre in Minardi’. Non ce l’abbiamo fatta, ma non dimenticherò mai quell’attestato di stima”.

Ora Imola: lei è presidente dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

“Venite tutti al Wec, il campionato di Endurance, dal 18 al 20 aprile. In sei ore si può fare di tutto, anche salire sulla ruota panoramica”.

E il 16-18 maggio c’è la Formula 1.

“Daremo il meglio di noi stessi per mettere in difficoltà chi deve fare le scelte sul futuro dei Gran premi”.

Il contratto è in scadenza.

“Non dipende solo da noi: con gli incassi non si pagano costi e fee, ma lavoriamo per essere pronti a tutte le battaglie”.