La storia straziante di Gianfranco e Anna Luisa: madre e figlio muoiono a pochi minuti di distanza

Bagnacavallo (Ravenna), 18 ottobre 2025 – Madre e figlio morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro a causa di altrettanti malori. Ha destato grande impressione la scomparsa, avvenuta nella tarda serata di ieri a Bagnacavallo, di Gianfranco Rambelli, imprenditore agricolo di 56 anni nonché consigliere dell'Unione dei Comuni (eletto nella suddetta cittadina), e della madre 87enne Anna Luisa Baldini.

Decessi che sono avvenuti nell’abitazione di via Bagnoli Inferiore in cui entrambi risiedevano. Alla luce delle prime informazioni è emerso che, intorno alle 22.15, il Rambelli ha allertato il 118 riferendo che la madre aveva accusato un grave malore. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo, ma alcuni minuti dopo anche l’uomo si è sentito male.

Purtroppo sia per la madre che per il figlio non c’è stato purtroppo nulla da fare. Entrambi i decessi sarebbero riconducibili a cause naturali. Sul posto, oltre a due ambulanze, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo ed i Carabinieri della locale Stazione.

Questa mattina il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo De Benedictis e l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo hanno espresso profondo cordoglio “pur nella diversità delle posizioni politiche – ha affermato il primo cittadino – Gianfranco Rambelli era una persona franca e diretta, animata da un profondo amore per la sua città e da un forte senso civico. Ha sempre partecipato con impegno alla vita amministrativa, contribuendo al dibattito pubblico con passione e convinzione”.

L’Amministrazione esprime poi le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del Consiglio comunale, con un pensiero di vicinanza e partecipazione al dolore dell’intera comunità. Il sindaco proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali, non ancora fissato, in segno di partecipazione e rispetto, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.