Giani, un anniversario (quasi) dimenticato

Per una trentina d’anni, a cavallo fra il ‘700 e l’800, Felice Giani fece di Faenza la propria città d’elezione, la città in cui, grazie alla illuminata e colta borghesia del tempo, ebbe modo di esprimersi al meglio e dove ha consegnato alla storia i massimi capolavori del neoclassicismo italiano.

In questo 2023 ricorrono i duecento anni dalla morte del grande pittore, ma a Faenza, diversamente dal paesino di nascita (e ben presto lasciato), San Sebastiano Curone, nell’Alessandrino, dove sono state avviate iniziative che si spalmano su tre anni, la ricorrenza, per il momento, sta trascorrendo in silenzio. Un silenzio quasi completo se non fosse, al momento, per una visita guidata della Pro Loco (domani) e la lodevole iniziativa di Italia Nostra che ha organizzato per i pomeriggi di oggi (ore 17.30) e venerdì 28 (ore 17), due conferenze: a palazzo Laderchi la prima e al Milzetti la seconda, entrambe tenute da Marcella Vitali, fra i massimi esperti del Giani. Che peraltro, assieme a Vittorio Sgarbi e altri, è nel Comitato scientifico che a San Sebastiano Curone, e più in generale nell’Alessandrino, ha organizzato e sta gestendo gli eventi. E dire che forse per Faenza non ci sarebbe stato neppure bisogno di grandi cose posto che a parlare di Giani sono le sue opere, le sue tempere, i suoi affreschi in tanti palazzi signorili del centro cittadino, oltre a siti pubblici come palazzo Laderchi, palazzo Milzetti, gioiello del neoclassicismo, palazzo Manfredi col salone dei Cento Pacifici, ovvero un percorso espositivo perenne misto pubblico privato che nel corso del 2023 avrebbe potuto e saputo aprirsi ai visitatori magari in un binomio vincente fra museo della Ceramica e bicentenario del Giani. Invece, come molti fanno notare, nemmeno un manifesto rende giustizia al genio artistico che a San Sebastiano Curone era nato nel 1758 e che fra il 1786 e il 1820 ebbe un rapporto privilegiato con Faenza di cui contribuì a delineare il volto neoclassico lavorando assieme agli architetti Giuseppe Pistocchi e Giovanni Antolini e agli scultori Antonio Trentanove e Gian Battista Ballanti Graziani.

Marcella Vitali ricorda che oltre dieci anni fa Italia Nostra mise in atto un’esperienza di visite guidate ripetute in accordo con i proprietari di palazzi faentini affrescati da Giani: "La chiamammo ‘Percorso neoclassico’ e riguardava sia gli affreschi del Giani sia le linee architettoniche dei palazzi. Fu un successo e ne parlai con l’allora sindaco chiarendo che noi avremmo ben volentieri collaborato per esperienze del genere in futuro. Fu silenzio". Vale anche la pena sottolineare come, durante la recente giornata del Fai, l’apertura al pubblico di un palazzo privato come il Conti-Sinibaldi affrescato da Giani abbia attirato l’interesse di centinaia di persone. Forse però non tutto è perduto nel senso che l’Amministrazione comunale sembra stia cercando di recuperare il tempo perso così da poter organizzare qualche evento a fine anno. Ma solo ad aprile avanzato si potrà sapere se così sarà. L’evento potrebbe consistere nel trasferimento di una mostra in atto a San Sebastiano Curone (ma ce ne sono anche ad Alessandria e a Tortona, tutte in atto dall’autunno scorso e programmate fino al 2024) e organizzata dall’Archivio Pittor Giani (con il concorso finanziario di fondazioni bancarie) che annovera opere e documenti provenienti da preziose collezioni e il cui pezzo forte è il prestigioso ‘Album di viaggio da Faenza a Marradi’ che costituisce una pietra miliare della storia dell’arte ed è esposto a San Sebastiano Curone per la prima volta nella sua interezza. L’Album’, che raccoglie ventidue disegni fatti da Giani durante il viaggio, nella primavera del 1794, lungo la strada da Faenza a Marradi, faceva parte anticamente dell’immane raccolta dello studioso fusignanese Carlo Piancastelli, negli anni Trenta donata alla biblioteca di Forlì.

Nella mostra allestita ad Alessandria avrebbero dovuto trovar posto anche alcune tempere del Giani staccate negli anni Sessanta dalla volta di uno dei piani del palazzo Gessi, destinato in un primo momento alla demolizione e poi salvato grazie alla reazione di molti alla notizia dell’imminente fine. Le tempere, erroneamente montate dal restauratore dell’epoca su pannelli in piano anziché incurvati, e privi all’epoca di una collocazione dignitosa, furono presi in consegna dallo scultore e ceramista Goffredo Gaeta che li sistemò al piano nobile del restaurato palazzo Gessi: l’improvvisa morte, un anno fa, ne ha di fatto congelato la consegna alla mostra alessandrina.

Carlo Raggi