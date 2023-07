Gianluca Fiore, 46enne forlivese, coinvolto in inchiesta su attività illegali di Gianluca Pini

Gianluca Fiore, autotrasportatore 46enne forlivese, è stato abbinato più volte in questa inchiesta a Gianluca Pini, ex parlamentare suo amico. L’impostazione dell’inchiesta poggia sull’assunto che Fiore finanzi le attività imprenditoriali di Pini, a loro volta ritenute illegali, con il ricavato del narcotraffico. C’è però un’iniziativa alla quale Pini è completamente estraneo: a muoversi è Fiore, in concorso con Giorgio Ciuccoli, 66 anni, uno dei fratelli cesenati colpiti da ordinanza di custodia (l’altro è Bruno, 62 anni). A Giorgio e Bruno era affidato il trasporto di stupefacenti: erano loro, infatti, a guidare il camion con 28 chili di cocaina fermato al traforo del monte Bianco nell’agosto 2020 (Fiore seguiva con l’auto). In questo caso, la droga non c’entra: l’autotrasportatore forlivese si cimenta con altri tipi di affari.