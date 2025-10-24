Gianna, la portalettere cicerone nei luoghi di Laura Pausini

Da poco più di un mese Solarolo è salito agli onori della cronaca nazionale e internazionale con l’apertura della casa museo dedicata alla sua figlia illustre: Laura Pausini. In un vero e proprio pellegrinaggio laico arrivano sempre più fan della cantante e Gianna Ranaldi, postina di professione, quando occorre si ritrova a fare anche cicerone.

Originaria di Bagnara, dal 1988 Ranaldi è una delle portalettere che serve la zona agricola del Ravennate e da sei la cittadina di Solarolo. In ogni condizione atmosferica, tutti i giorni, Gianna arriva dal centro di distribuzione di Lugo di Poste Italiane per portare la corrispondenza agli abitanti. Con la sua inconfondibile divisa gialla, ne conosce strade, persone e addirittura i segreti ed è per questo che spesso è lei stessa a suggerire ai fan che si recano a Solarolo i luoghi di Laura.

"Venire a Solarolo – spiega Gianna – è un viaggio immersivo attraverso le tappe dell’infanzia di una cantante e persona straordinaria, anche se non la conosco personalmente. È una tappa fondamentale per chi vuole entrare davvero nel cuore di una storia fatta di musica e armonia". La “gita” con Gianna è un tuffo nella storia e nella vita della cantante e del paese. La prima tappa obbligata è proprio la casa natale di Laura, in via Ferdinando Santi 14 tranquilla via residenziale che costeggia l’omonimo parco della Musica, oggi sede del museo a lei dedicato. Fra i posti che consiglia c’è anche la scuola elementare, dove la cantante mosse i suoi primi passi, per poi giungere alla parrocchia di San Sebastiano dove cantava nelle messe insieme al padre Fabrizio. "A Solarolo – continua Gianna – sono tanti i fan che già negli anni scorsi si erano recati a visitarla. Testimone di questo passaggio è la silenziosa buchetta dell’ufficio postale, a due passi dalla casa di Laura, che raccoglie pure qualche cartolina". Gianna conosce tutte le vicende nascoste ai più e legate alla figura della cantante solarolese, come l’invio durante il periodo Covid delle mascherine ai fan di tutto il mondo. In più racconta come ancora tanti fan siano affezionati alla spedizione cartacea di dediche, pensieri ma anche piccoli regali che quotidianamente consegna oggi a quella che è la casa museo.