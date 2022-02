Ravenna, 7 febbraio 2022 - In migliaia per l’ultimo saluto a Gianni Batani, l’imprenditore cervese morto sabato scorso all’età di 53 anni - perdendo la sua battaglia contro il Covid. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Pinarella alla presenza della moglie Vesna, della mamma Luciana, delle sorelle Paola e Cristina, di famigliari, amici, colleghi e dipendenti.

Una città ancora attonita per la prematura scomparsa di un uomo che, durante la funzione, è stato ricordato da tutti come una persona buona, altruista, paziente, ironica e capace di tenere il timone della Batani Select Hotels - fondata dal padre Antonio e che, dopo la sua morte, Gianni ha continuato a guidare assieme alle donne della sua famiglia.

Gestiva lo storico Grand Hotel di Rimini, il Da Vinci di Cesenatico, il Palace e l’Aurelia a Milano Marittima.

E ora tocca a loro – a Vesna, Luciana, Paola e Cristina - prendere il timone dell’eredità morale e materiale del padre e del fratello.

Ma non saranno sole perché questa mattina, in chiesa, la comunità si è stretta attorno alla famiglia e all’impresa che sono ormai un’unica cosa - anche grazie al lavoro e al sorriso di Gianni. Sorriso e lavoro sono i tratti di Gianni per i quali verrà ricordato e grazie ai quali ha saputo circondarsi di persone che tanto lo hanno stimato e che mai lo dimenticheranno.

Amici e colleghi lo hanno salutato così: "Ciao Gianni, fai buon viaggio. Saluta tuo papà Antonio".