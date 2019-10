Ravenna, 27 ottobre 2019 - Si chiama Gianni Beccari l’uomo morto nella notte tra venerdì e sabato, attorno all’una, in un incidente stradale sulla Ravegnana, tra Longana e Ghibullo. L’uomo, 59 anni di Codigoro, ha perso la vita in seguito allo scontro tra l’auto su cui viaggiava sui sedili posteriori, una Lancia Y, e una Subaru guidata da un ventenne, che veniva in direzione opposta.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima. Il ventenne alla guida della Subaru ha riportato ferite non gravi, così come un altro uomo, 62enne, a bordo della Lancia. Il 67enne che la guidava, invece, è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena ed è in gravi condizioni. A causa dell’incidente, avvenuto poco lontano dal tratto della Ravegnana ricostruito a seguito del crollo della Chiusa San Bartolo, il traffico è stato bloccato per diverse ore. Le due auto, secondo una prima ricostruzione, procedevano in direzioni opposte quando, una delle due, deve aver urtato il guardrail prima dello scontro.