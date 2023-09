Gianni Bubani, il mio ricordo di un artista visionario

di Davide

Rondoni

Ci ha lasciato Gianni Bubani, un grande artista. E non ci lascerà mai, perché gli artisti veri, perciò grandi, non ci lasciano più. Il visionario Bubani, il potente e delicatissimo Bubani, con i suoi ori le sue tenebre, le sue carte che diventavano mappe città sogni, il romagnolissimo e universale Bubani, quel ragazzo in cui Burri aveva colto il genio e l’estro di una libertà originale e mai serva di mode e interessi, il poeta dell’oro e del nero, del divino e dell’umano, ha lasciato un’opera mirabile. Libera da successi mondani, ma apprezzata ai Musei Vaticani dove una sua opera è inclusa nella parte di arte contemporanea, e da voci critiche rigorose e alte come Beatrice Buscaroli.

Me lo fece conoscere l’acuto e generoso Lamberto Fabbri, a lungo animatore del Circolo degli Artisti di Faenza e ora del Cenacolo delle arti, dove passa la miglior gente.

Ne sono nate collaborazioni, poesie incantate e abbacinate dal suo lavoro, una cartella regalata a Papa Ratzinger, e una sincera ammirazione, oltre che qualche troppo raro pranzo con la amorevole Anna. Dal gesto alla Burri, da molti imitato senza vita, Bubani aveva invece appreso che quel gesto non nasce estemporaneo. Ma emerge da oscurità abitate senza requie, da tremori che scuotono fino alle fondamenta, da visioni e estasi che ci confondono. E da una quotidianità non arresa al banale. Bubani è, tra tanti artisti che conosco, uno dei maggiori e autentici. Indifesamente artista.

Sul terreno spesso friabile della vita, nelle sperdutezze abitate con fanciullesca resa, aveva maturato un gesto e una composizione che colpivano l’esperto e l’incolto, e aprivano domande non da aperitivo a fine mostra, non da chiacchiere.

In quel ridicolo circo a cui si è ridotta una parte molto danarosa, frou-frou, corretta, il gesto di Bubani resta tra gli autentici, di quelli che si incidono, soprattutto nel cuore e nella mente degli inquieti.