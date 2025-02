Gianni Morelli: "La mia Ravenna nei secoli"

Si intitola ‘Essere Ravenna’ (Il Ponte Vecchio) l’ultimo libro del saggista e storico dell’arte Gianni Morelli che, con una prosa di facile leggibilità e con il vasto uso del colore, invita e esplorare gli orizzonti così della storia come dell’arte straordinaria della Ravenna antica, medievale e moderna.

Come nasce l’idea del libro? "Dalla raccolta dei 25 Fermo Immagine pubblicati su Ravennanotizie, sotto l’occhio vigile di Piergiorgio Carloni, a cui poi sono stati aggiunti alcuni nuovi scritti".

Nel complesso, è riuscito a sintetizzare ben duemila anni di storia. Tutto prende il via verso l’anno 29 avanti Cristo… "Sì, quando l’imperatore Augusto fissa la sede della flotta imperiale a Classe, a difesa dei confini orientali. Ho chiamato questa stagione ‘Ravenna piede in acqua: Viaggio, commercio, cultura, legami diretti con Costantinopoli’. Mille anni raccontati da mosaici unici al mondo. Mille anni sotto l’egida di un personaggio più di tutti affascinante: l’imperatore che amò Ravenna, sua ultima dimora, Ottone terzo, scomparso a 22 anni e subito chiamato ‘meraviglia del mondo’".

La copertina del libro, conservata nei fondi antichi della biblioteca Classense, è dedicata a Galla Placidia. Cosa ha rappresentato? "Ho scelto l’immagine in cui è ritratta sorpresa da una tempesta in mare al ritorno da Costantinopoli e posta in salvo da un marinaio d’eccezione: San Giovanni Evangelista. Galla Placidia ha ben interpretato le ‘due anime di Roma’. Quella tradizionalista, ereditata dal nonno materno Valentiniano, che si può riassumere nella formula ‘senso dello Stato’, supremazia romana, tolleranza religiosa e quell’altra, mutuata dal padre Teodosio, caratterizzata dall’apertura al popolo germanico e dalla sottomissione alla Chiesa di Roma. Il filo rosso che guida i dodici anni di governo di Placidia non verrà mai meno. Di qui il carisma imperiale, l’ansia di mantenere l’impero dentro il cattolicesimo e l’inflessibilità contro i pagani".

Un’altra figura cardine è certamente quella di Teodora. Cosa può dire al riguardo? "Uno scritto di Giuliana Madeo ne affronta il profilo con più acuta sensibilità moderna: Teodora e Antonina giunsero insieme a controllare da protagoniste parte del potere di Bisanzio sposando l’una l’imperatore Giustiniano e l’altra il più influente generale dell’impero, Belisario. Crearono una casa-rifugio per le donne sottratte al mercato della prostituzione e grazie a loro nacquero ospizi per anziani, orfani e stranieri poveri".

Nei secondi mille anni i mosaici tacciono e la narrazione passa alle pitture e alle fonti documentarie. Quale personaggio l’ha più affascinata? "Quello di monsignor Mario Mazzotti che commenta gli affreschi nella basilica di Santa Maria in Porto Fuori, distrutta dal bombardamento anglo-americano il 5 novembre 1944. Cinque identità ‘polentane’, più una sesta proposta da me, a dar volto e corpo all’arcivescovo Rainaldo da Concorrezzo, a Francesca (da Ravenna) con accanto Chiara da Polenta e poi Guido Novello che discute con Dante Alighieri e da ultimo un personaggio che guarda noi e che non partecipa al dialogo e che personalmente propongo come Guglielmo, priore della basilica".

Il frammento di storia che compendia i secondi mille anni l’ha affidato al brigante Stefano Pelloni e a una parola che compare da non molto nel dizionario: ‘romagnolità’… "Quanto al Pelloni, è ‘avvicinato’ nel mito che lo racconta come un giovane fra tanti, nato a Boncellino dove ’ladri e fagioli crescono in abbondanza’ e, fuori dal mito, al Risorgimento nazionale lungo i percorsi della miseria, del ribellismo e della romagnolità. Per quest’ultimo tema ho dato campo alla riflessione di intellettuali a noi molto vicini".

Di chi si tratta? "Di Domenico Berardi, Lucio Gambi, Roberto Balzani e Claudio Marabini che ha collocato la nostra Romagna nello scenario artistico e letterario, fino a tracciarne un profilo autonomo tra i classici del Novecento, Olindo Guerrini, Renato Serra, Marino Moretti, Antonio Beltramelli. E poi, in fila nel tempo, Alfredo Oriani, Tonino Guerra, Francesco Serantini, Dante Arfelli, Nevio Spadoni, Giuseppe Bellosi. Ho chiuso il libro in due sole righe, che fissano per sempre questa nostra stagione di romagnolità… "a vegh par la mi stré, incotra a la mi guera, sa chesc a chesc in tera, zidenti a ch’im to so!" (Aldo Spallicci)".