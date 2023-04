Gianni Vacchelli legge ’I Vivi’ al Museo Diocesano

Reading con l’autore del romanzo ’I Vivi’, Gianni Vacchelli, oggi alle 17.30 al Museo diocesano, dove dialogherà con Giovanni Gardini. "’I Vivi’ – spiegano gli organizzatori – è un romanzo-trilogia che pone al centro i bambini e l’infanzia, sebbene sia scritto soprattutto per i ‘grandi’. Il libro è una riscrittura del capolavoro-trilogia di Eschilo, l’Orestea, attraverso lo sguardo comico dei piccoli, che tutto trasforma. È anche in seriogiocosa rivalità con l’Ulisse di Joyce, cent’anni dopo". Ingresso libero, l’incontro si tiene nello spazio espositivo del Museo Diocesano, alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo (via Santa Maria dell’Angelo).

Nell’occasione sarà possibile visitare la mostra Anastasisoltre la notte con opere di: Francesco Bosi, Davide Maria Coltro, Ilario Fioravanti, Romolo Liverani, Lucia Bubilda Nanni, Daniela Novello, Georges Rouault, Nicola Samorì, Antonio Violetta oltre a un Compianto del XVI secolo e un frammento di Crocifisso ligneo del XV secolo.