Gianni Zauli e il suo ’Black (out) & white’

Domani prende il via la 26esima edizione del festival ’Corti da Sogni – Antonio Ricci’ che si svolgerà fino al 12 aprile. Alle 20.30 cominceranno le proiezioni del concorso internazionale al cinema Mariani, a Ravenna. Inoltre è giunta un’importante conferma: sabato 12 aprile, grazie alla collaborazione con Associak distribuzione, al teatro Rasi sarà proiettato, in occasione della serata finale del festival, ’I’m not a robot’ di Victoria Warmerdam il cortometraggio che ha trionfato nella notte degli Oscar a Los Angeles.

Domani aprirà ufficialmente il festival la commedia russa ’Big’ di Olga Dymskaya che racconta le disavventure di un musicista solitario in tournée giunto in una piccola città. L’Hotel che lo accoglie sembra molto accogliente, ma la stanza che gli è stata riservata è davvero troppo piccola. Nascerà una vera e propria gara di sopravvivenza. Il secondo corto in programma è ’Jueves de Marzo’ di Luis Murillo Arias, in cui si racconta il profondo legame tra madre e figlia in una Madrid ferita da drammatici attentati terroristici.

A seguire sarà proiettata l’opera di animazione spagnola ’Estidama Angela’, firmata da José Luis Quirós e Paco Sáez. Con uno stile ricercato, l’opera ci porta negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale e racconta la commovente storia di Angela, il cui mondo va in pezzi quando suo marito viene chiamato a combattere. Segue un esordio assoluto nella storia del festival, per la prima volta approda alla fase finale un corto del Kyrgyzstan: ’Burul’ di Adilet Karzhoev. Una studentessa delle scuole superiori rurali, Burul, è interessata al wrestling. L’allenatore, però, non le permette di frequentare la palestra maschile, costringendola ad allenarsi a casa da sola.

Il corto d’animazione seguente concorre per il ’Giuseppe Maestri Award’. Si tratta di ’Black (out) & white’ di Gianni Zauli (nella foto) che racconta di Mattia, un convinto razzista. Una sera ha in programma di andare a un concerto con la sua ragazza, ma lei ha un imprevisto. Mattia esce di casa da solo e accadrà qualcosa che gli cambierà la vita. Al termine del corto Zauli salirà sul palco per incontrare il pubblico in sala. Seguirà la divertente commedia ’Superbi’ di Nikola Brunelli, in cui in un paese delle Marche nasce un’incredibile disfida su quali siano le olive all’ascolana più buone.

La serata prosegue con il corto francese ’Karateka’ di Florence Fauquet in cui due giovani atlete giungono in finale per la conquista di un importante titolo nazionale. Chiuderanno la programmazione il corto di animazione canadese ’La petite ancêtre’ di Alexa Tremblay Francoeur– su una collina spazzata dal vento, in un luogo ancora immacolato e privo di vita, una casa ancestrale prende vita e svela la sua lunga vita– e l’opera turca ’Dreams, hopes and rotating dolphines’ di Adil Burak Aydin. La commedia racconta di nuova tecnologia in virtù della quale ora tutti possono vedere da chi si sono reincarnati. Il protagonista Erdi cerca di scoprire chi fosse nella sua vita passata.

Costo di ingresso 5 euro (ridotto a 3 euro per under 25 e over 65), il programma nel dettaglio di tutte le giornate è su www.cinesogni.it.