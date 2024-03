Gianni Zauli girerà un corto contro il razzismo

‘Black(out) & White’ è il giocoso titolo di un corto di animazione contro il razzismo e l’odio per il diverso che Gianni Zauli realizzerà nei prossimi mesi. Oggi pomeriggio, alle 16.30 nella biblioteca Comunale di Russi Zauli proietta alcuni dei suoi pluripremiati corti (film della durata di pochi minuti) di animazione, fra questi ‘Grogh storia di un castoro’ e presenta ‘Black(out) & White’ un film contro il razzismo per far spegnere la luce dell’odio, e la raccolta fondi per la sua realizzazione avviata con la piattaforma Ginger in collaborazione con la Banca di Credito cooperativo ravennate e imolese. "Raccogliamo l’importo che dovrebbe coprire i costi della scenografia e dei pupazzi e debbo dire che in pochi giorni abbiamo già quasi raccolto tutta la somma. Siamo rimasti sorpresi. Qualcuno ha davvero fiducia in noi", racconta Zauli, artista con l’ironia come cifra, ideatore e curatore del bizzarro concorso Libri Mai Mai Visti, che per anni ha portato il nome di Russi a creativi, grafici e illustratori di tutto il mondo. Il film sarà girato nei prossimi mesi a Russi, con la tecnica dello stop motion, tecnica del cinema di animazione per cui si fotografano pupazzi e oggetti in posa in infinitesimali movimenti per cui, poi proiettando gli scatti in rapida successione (fino a 24 al secondo) si crea l’immagine in movimento. Protagonisti due bambini, puppet, Mat e Zac. "Parte delle scene saranno girate al buio – aggiunge Zauli – si vedranno solo gli occhi dei due puppet. Il buio non mostrando il colore della pelle fa perdere appiglio a pregiudizi e fa magicamente sparire il concetto di superiorità e inferiorità. Una volta finito lo presenteremo a concorso e lo proporremmo alle scuole, ai centri di aggregazione, alle biblioteche". Lavorano al progetto oltre a Zauli, Alberto Baioni, Alfonso Cuccurullo, Laurence Barthomeuf, Alessia Canducci, Marco Mantovani e Thomas Pilani.

Claudia Liverani