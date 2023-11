Giapponismo alle Cappuccine

Proseguono oggi gli eventi organizzati dal Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo con Ascig (Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone) per la mostra ‘Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige’. L’appuntamento di oggi alle 17, al museo di via Vittorio Veneto 1a, è dedicato al giapponismo europeo e all’attrice e perfomer giapponese Sadayakko, che tra il 1899 e il 1902 fu in Europa per una serie di spettacoli di grande risonanza.

Protagonista dell’incontro sarà Carmen Covito, autrice del libro ‘Sadayakko, la Duse del Giappone’. L’incontro sarà introdotto da Marco Del Bene, docente di Storia del Giappone all’Università La Sapienza di Roma e presidente di Ascig, che dialogherà con l’autrice.

Ingresso libero.