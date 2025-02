Giardini Gugù, allagata l’area per cani

È impraticabile da circa una settimana l’area per lo sgambamento dei cani nel parco Gugù, così chiamato in onore del soprannome della contessa Augusta Rasponi. "È bastata – scrive Rosanna Biondi di Lista per Ravenna – una normale pioggia ad allagarla, senza che sia stato posto rimedio. L’unico accesso possibile all’area è tramite il cancellino posto sul lato del parco per bambini, da cui non possono però passare i mezzi con cui provvedere alle manutenzioni, oltre che per colmare eventualmente, con materiale di riempimento, il dislivello che produce il ristagno delle acque piovane sul terreno". Nel chiedere che l’amministrazione comunale provveda urgentemente a rimettere in sesto l’area sgambamento cani del parco Gugù, gli utenti chiedono anche "la posa di altre alberature, almeno due, per ovviare alla scarsità d’ombra sotto cui ripararsi". Sul tema Alvaro Ancisi presenterà un’interrogazione.