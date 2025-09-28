Giardini segreti da scoprire. Due domeniche fra foliage e le ultime fioriture estive

Tornano anche quest’anno i Giardini Segreti, manifestazione organizzata dall’associazione Giardino e Dintorni, che promuove l’apertura dei giardini privati al pubblico nel territorio romagnolo. I due appuntamenti autunnali sono in programma di domenica, il 5 ottobre e il 30 novembre, con possibilità di osservare le ultime fioriture estive e il foliage dalle 10 di mattina fino al tramonto. Il 5 ottobre sono 4 gli appuntamenti ad Alfonsine, di cui due in via Stroppata. Al civico 163, il giardino di Angelo Bagnari offre una ampia area selvatica e naturalizzata con due laghetti con fiori di loto e due asinelli in libertà, mentre al numero 159 si potranno osservare gli agrumi di casa Bandini. I visitatori esploreranno un giardino suddiviso in aree tematiche, con una collezione di agrumi coltivati a terra. In via degli Orsini 51 ci sarà una visita alla collezione delle piante di Cavassa mentre in via Guerrina 52 si potranno ammirare fioriture di zinnie, anemoni, settembrini. Inoltre, sarà disponibile un laboratorio di talee per bambini. A Giovecca di Lugo (via Giovecca 10) il giardino del tempo propone una passeggiata a piedi nudi sugli elementi naturali e la raccolta degli ultimi frutti dimenticati. L’ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo (via Ungaretti 1) organizzerà una visita all’ecomuseo e etnoparco Villanova delle Capanne e diverse mostre su insetti, manufatti etnici ad intreccio.

Al Podere Pantaleone di Bagnacavallo (Vicolo Pantaleone 1) due le attività: alle 11 un laboratorio sul legno morto mentre alle 15 è fissata una visita guidata ad accesso libero. Natura e poesia si intrecciano all’azienda vivaistica Sauro Campri di Santo Stefano (via Lunga 33), con visita al giardino mediterraneo e la presenza dello scrittore Nevio Spadoni che racconterà delle tradizioni della terra romagnola. Al giardino del capanno n.8 di San Bartolo (via Trova 10) si potrà osservare un suggestivo capanno storico a forma di abside con tetto ricoperto a erbe palustri, mentre il parco orto De Faentin di San Pancrazio (via Farini 29) sarà ricoperto da varie graminacee e da grandi alberature. La manifestazione è gratuita, info su giardinisegreti.com.

