Giardini segreti, le sedi Ceas si aprono ai visitatori

Anche la Bassa Romagna aderisce a ’Giardini segreti’, la manifestazione che in tutta la provincia di Ravenna porta all’apertura al pubblico di giardini privati. Un’occasione per ammirare fioriture, composizioni e creazioni artistiche di appassionati dal pollice verde.

Le tre sedi del Ceas Bassa Romagna aderiscono all’iniziativa aprendo i propri giardini.

Domenica 26 marzo dalle 10 alle 17 sarà possibile visitare l’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo (in via Ungaretti) e il suo etnoparco, nonché il Podere Pantaleone di Bagnacavallo (vicolo Pantaleone 1), con visite sia libere che guidate in un ambiente ricco di fauna selvatica.

Domenica 16 aprile, oltre all’Ecomuseo di Villanova e al Podere Pantaleone (sempre dalle 10 alle 17), sarà possibile visitare anche Casa Monti e l’ex fornace Violani ad Alfonsine, con visite libere e guidate dalle 14.30 alle 17.

Tutti gli ingressi sono gratuiti.

Il programma completo è consultabile alla pagina www.bassaromagnamia.iteventigiardini-segreti.