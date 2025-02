Giardini Speyer, paura e disagi per i residenti

Sono sempre in aumento gli episodi di microcriminalità, disturbo della quiete pubblica, atti pericolosi ed illeciti di vario genere, che si verificano giorno e notte nella zona della stazione di Ravenna e nei vicini Giardini Speyer. Una situazione che da molto tempo crea paure e disagi fra i residenti e chi transita nella zona. Soprattutto nei giardini Speyer nonostante una maggiore illuminazione rispetto al passato ed una più assidua vigilanza prevale una situazione di indecenza per i problemi igienico sanitari in quanto l’area è diventata un vespasiano a cielo aperto. Oltretutto con grave degrado dei muri esterni dell’abside della basilica di San Giovanni Evangelista. L’isola San Giovanni era considerata uno dei quartieri più caratteristici della città, ma negli anni, purtroppo, a causa di prostituzione, spaccio di droga, consumo di sostanze e non pochi episodi di micro criminalità, ha perso attrattività con conseguente deprezzamento degli immobili della zona. Fra l’altro, in passato, quando la situazione era la medesima nei giardini pubblici di via Santi Baldini, l’unico deterrente in buona parte rivelatosi risolutivo, fu quello di circondare l’area verde con una recinzione che ogni sera viene chiusa. E i risultati furono davvero risolutivi e lo sono tuttora. Un tentativo simile potrebbe rappresentare una soluzione valida anche per i giardini Speyer.

Gianfranco SpadoniLista per Ravenna