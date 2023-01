Giardini Speyer, un anno di controlli Su 54 denunciati, 48 sono stranieri

Su cinquantaquattro persone denunciate, 48 sono straniere. Stessa antifona per il consumo di bevande alcoliche in area non consentita: 23 gli italiani sanzionati, 97 i cittadini di altre nazionalità. I dati di un anno di controlli della Polizia locale restituiscono dei giardini Speyer la fotografia di una colonia straniera, se non di una Casbah. Nel corso del 2022 i servizi di controllo del quartiere denominato ’Isola di San Giovanni’, zona stazione, sono stati finalizzati a prevenire e contrastare episodi criminosi e di degrado urbano, di disordine sociale e disturbo che si verificano quotidianamente in quell’area. Principalmente si tratta di consumo eccessivo di alcolici, cessione e consumo di stupefacenti, furti in particolare di biciclette, violazioni alle norme del regolamento di polizia urbana.

Il numero complessivo di pattuglie impiegate è stato notevole: 147 al mattino, 182 al pomeriggio, 217 quelle serali fino alle 22. In aggiunta a ciò, una cinquantina di servizi rafforzati, con agenti in divisa e altri in borghese, o con la collaborazione dell’Anc, Associazione nazionale carabinieri, e unità cinofile. Su un totale di 684 persone controllate, gli stranieri sono 527.

Questa attività ha portato anzitutto a comunicare alla Procura 54 notizie di reato. Più nel dettaglio, sono 11 gli extracomunitari denunciati per soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 4 quelli inosservanti all’ordine di lasciare il territorio nazionale, 12 le persone – tutte straniere – che si sono rifiutate di esibire i documenti. Fra gli altri reati contestati, una resistenza a pubblico ufficiale (senegalese), furto (tre albanesi), impiego di minori nell’accattonaggio e accattonaggio molesto (due bosniaci), disturbo della quiete pubblica (un nigeriano), inosservanza al Daspo (due italiani e due senegalesi), false generalità (un marocchino, due tunisini e un italiano), guida in stato di ebbrezza (due italiani). Sono 9 le persone segnalate per consumo di droga, ben 17 (due a italiani) le sanzioni amministrative per atti contrari alla pubblica decenza, in genere gente che orina per strada, e una trentina quelle per bivacco (indebito stazionamento o occupazione di spazi pubblici in area soggetta a particolare tutela). Ancora, 29 (cinque italiani) i sanzionati per ubriachezza manifesta.

Le multe più singolari sono state elevate a due cittadini nigeriani: uno per aver violato il divieto di arrampicarsi sui monumenti, il secondo per avere utilizzato giochi per bambini: un articolo apposito del regolamento del Verde lo proibisce agli adulti. Questa triste classifica si chiude con ben 120 sanzioni per consumo di bevande alcoliche in area non consentita, dato che all’Isola di San Giovanni è in vigore un’ordinanza del sindaco al riguardo. Sono 37 le violazioni contestate alla normativa sui monopattini. Infine, sono stati impartiti 66 ordini di allontanamento, di cui 13 a italiani.

Lorenzo Priviato