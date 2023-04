Giardino Medio Calderoni, quanta incuria

All’inaugurazione del 2015 tutti presenti in bella mostra….area verde stupenda, scelta ottima, poi la responsabilità di tenerlo curato a chi spetta? È assurdo dover subire questo degrado, se un’Amministrazione crea aree di verde pubblico (scelta giusta) come mai poi non la cura?

Due settimane fa il parco Teodorico e Mattei sono stati sfalciati mentre per il ‘povero’ Giardino Medio Calderoni nulla, solo erba alta e incuria, eppure questa area verde confina (come il parco Teodorico) con il parcheggio area camper di via Chiavica Romea che nel weekend di Pasqua era pieno di turisti che hanno potuto godere del degrado.

Sono anni che segnalo ai numeri del Comune (area verde) che queste aree sono da curare e come risposta ottengo che non ci sono i fondi e che per questo giardino sono previsti quattro sfalci mentre per altri ne sono previsti sette. Meglio asfaltare che dimostrare incuria.

Lettera firmata