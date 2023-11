‘Gigiolè’, uno chef di livello internazionale

Lo storico chef Tarcisio Raccagni (scomparso a febbraio) in una foto del settembre 1977, nella cucina del suo albergo-ristorante ‘Gigiolè’ in piazza Carducci a Brisighella. Personaggio conosciutissimo nel mondo della ristorazione aveva portato il locale ai più alti livelli gastronomici nazionali (nel 1992 conquistò anche la stella Michelin) e non solo: negli anni 80 fu ospite del ristorante la giallista americana Patricia Cornwell, in viaggio in Italia, e nel 1994 la ricetta di ‘Gigiolè’ della zuppa di aglio fresco finì nel romanzo ‘La fabbrica dei corpi’. Nel 2008 Tarcisio cessò ogni attività.

A cura di Carlo Raggi