Gigliotti in sala

Proseguono gli appuntamenti con “Finalmente è giovedì” al cinema Mariani in via Ponte Marino. Oggi alle 21 arriva l’attrice Elena Gigliotti, che presenterà il film “L’invenzione della neve” per la regia di Vittorio Moroni. Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli autori dell’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Gigliotti interpreta Carmen, donna con un passato non facile.