‘Gina’ Centolani, sono ben 102 anni

Durante il giorno del suo centoduesimo compleanno, l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese ha portato i suoi sinceri auguri alla concittadina Virginia Centolani. Il sindaco Luca della Godenza e la vicesindaca Ester Ricci Maccarini hanno consegnato alla signora Virginia (per tutti Gina), un attestato per questo traguardo, espressione di gratitudine e affetto nei suoi confronti da parte di tutta la comunità. Virginia, per mantenere in forma sia il corpo che la mente, si sfida quotidianamente alle parole crociate e utilizza regolarmente la cyclette.