Ginnastica artistica, pioggia di premi

Pioggia di riconoscimenti per la Ginnastica Artistica Lugo al campionato nazionale di Rimini. Per ginnastica ritmica premiate Nicole Bellosi (oro in cerchio e clavette e argento All Around Silver LD J1), Jasmine Feriozzi (oro in fune e bronzo All Around Silver LB J1), Caterina Bordini (argento in palla e bronzo All Around Silver LB2 S1). Beatrice Matteucci è quarta al cerchio LE S2,e Aurora Montanari e Gloria Gordini sono tra le prime 10. Sezione parkour: Veronica Malara campionessa nazionale A1 Speed, Carolina Facchini campionessa nazionale A2 Speed, Ginevra Braghittoni vice nazionale A2 Speed, Pietro Bordini bronzo J1 Freestyle e Speed, Luca Dall’Osso bronzo SB Speed, Pietro Mattarella bronzo J3 Flow Contest, Francesco Zanotti argento J3 Freestyle, Francesco Poli argento SB Freestyle e Matteo Costa (J3) e Lorenzo Angraghetti (A3) al 4° posto nella gara Speed. Ieri i ragazzi hanno ricevuto i complimenti del sindaco.