Ginnastica dolce, corsi per gli over 65

Dal 23 ottobre il Comune ripropone i corsi di ginnastica dolce per over 65. Sono previste 48 lezioni in città e nelle frazioni del forese e del mare, tenute da istruttori in possesso di diploma universitario in Scienze Motorie eo ISEF. Si tratta di un progetto che viene realizzato da oltre vent’anni e si colloca nell’ambito delle azioni di prevenzione, rivolgendosi a persone anziane caratterizzate da desiderio di movimento e socializzazione per ritrovare autonomia e sicurezza nei confronti delle proprie attività quotidiane. Il costo è di 200 euro (comprensivo di quota associativa) e si può acquistare pacchetti da 10 ingressi a 50 euro. Iscrizioni già aperte, per informazioni rivolgersi agli uffici decentrati. I corsi si terranno a Ravenna nelle sale polivalenti di via Landoni e viale Gramsci, al villaggio Anic e in zona Darsena e inoltre a Classe, a Ponte Nuovo, a Villanova di Ravenna, a Sant’Alberto, a Mezzano, a Conventello, a Piangipane, a RoncalceciPilastro (eventuale), a San Pietro in Vincoli, a Castiglione, a Marina di Ravenna, a Porto Corsini, a Casalborsetti, a Lido Adriano.