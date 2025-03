Ginnastica dolce, iscrizioni ancora aperte

Ha preso il via, nella sede di RicreAzioni a Ravenna, un corso di ginnastica dolce e conservativa finalizzato a far acquisire una maggiore conoscenza del nostro corpo, delle sensazioni e delle sue reazioni a determinati stimoli. Realizzata in collaborazione con Ausl Romagna, grazie anche al supporto di PlayDistrict, l’iniziativa è promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute, questo progetto si svolge ogni martedì alle 18.30. A seguire i partecipanti è Elena Masotti, laureata magistrale in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata. Il corso è aperto in ogni momento. Per info e contatti: tel. 351 5816100, 0544 35730, info@gymacademy.ra.it, www.gymacademy.ra.it