Ginnastica Dolce per Over 65 . Iscrizioni al via, lezioni da ottobre

A partire dal prossimo 22 settembre, gli anziani over 65 avranno l’opportunità di iscriversi ai corsi di ginnastica dolce, un’iniziativa pensata per promuovere il benessere fisico e la socializzazione. Le lezioni, che si terranno in diverse sedi dislocate sul territorio, prenderanno il via il 13 ottobre. Il programma prevede un totale di 48 appuntamenti, distribuiti fino ad aprile o maggio 2026, e sarà condotto da istruttori altamente qualificati, pronti a guidare i partecipanti in un percorso di attività fisica adattata alle loro esigenze.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso gli uffici decentrati, ognuno dei quali gestirà i corsi per specifiche aree e sedi. Per iscriversi ai corsi di ginnastica dolce, gli interessati dovranno recarsi presso gli uffici decentrati di riferimento. Ad esempio, l’ufficio di via Maggiore 120 gestisce le iscrizioni per i corsi in via Landoni, mentre quello di via Berlinguer 11 è dedicato ai corsi che si terranno nella Sala Morigi di via Gramsci e nelle aree circostanti come Classe, Ponte Nuovo e Villanova di Ravenna. Per i corsi al Pala Costa, il punto di riferimento è l’ufficio di via Aquileia 13. Gli abitanti di Sant’Alberto, Mezzano, Conventello, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli e Castiglione troveranno i rispettivi uffici decentrati nelle vie Cavedone 37, piazza della Repubblica 10, piazza XXII Giugno 1944 n. 6, via Sauro Babini 184, via Pistocchi 41/a e via Vittorio Veneto 21. Infine, per le località costiere come Casalborsetti, Porto Corsini, Marina di Ravenna e Lido Adriano, l’ufficio di Largo Magnavacchi 5 a Marina di Ravenna è il punto di contatto per le iscrizioni.