Gino Maioli e Manù Benelli Due leggende dello sport raccontano le loro carriere

Le mani di Gino. E le mani di Manù. Tutto in una sera. Loro sono, Gino Maioli, ex ciclista, poi massaggiatore delle nazionali di volley e ciclismo, con 5 partecipazioni olimpiche; e Manù Benelli, leggendaria alzatrice della Teodora e della nazionale azzurra, presente nella Hall of fame del volley. La biblioteca sportiva ‘Gino Strocchi’ e l’associazione Biblio.For.Sport che si occupa della sua gestione, hanno organizzato un evento di grande richiamo e suggestione, mettendo insieme due figure iconiche dello sport ravennate e internazionale. Il fil rouge è costituito proprio dalle mani. L’appuntamento è per domani, alle ore 18.30, a Punta Marina Terme, al bagno Wave, stabilimento balneare da sempre a vocazione sportiva, e partner della biblioteca ‘Stocchi’ che, proprio in questo 2023, celebra il 30° della fondazione e il 100° della nascita di Gino Strocchi, a cui è intitolata.

Nel corso della serata saranno presentati i libri dei due protagonisti, ovvero ‘Gino Maioli, le olimpiadi di un romagnolo’, scritto da Francesca Mazzoni (pubblicato nel 2023 da Ponte Vecchio editore), e ‘Fuori dal corpo’ libro autobiografico con prefazione di Michele Marchiaro (pubblicato nel 2022 da Dfg Lab editore). Da un lato dunque Gino Maioli, massofisioterapista, tra gli altri, di grandi campioni del ciclismo, della pallavolo, e anche della canoista Josefa Idem, che tra l’altro ha ispirato la pubblicazione. Dall’altro, Manù Benelli, pallavolista degli 11 scudetti a Ravenna con la maglia della mitica Teodora (record praticamente ‘imbattibile’ condiviso con Lilly Bernardi e Patrizia Prati) ed ora allenatrice a livello giovanile. A parte la loro strepitosa carriera, il comune denominatore sono appunto le mani, ovvero lo strumento principale che li ha portati a risultati irripetibili. Tra l’altro, per diverse stagioni, Gino è stato anche il massaggiatore di Manù. Ma, in comune, i due protagonisti hanno anche il fatto di aver sintetizzato, di recente, nero su bianco, le proprie ‘storie’, così da poterle ‘fissare’ per sempre. L’evento organizzato al Wave – condotto da Mauro Masotti, presidente di Biblio.For.Sport – è davvero trasversale, e coinvolgerà appassionati, tifosi, sportivi, nostalgici, ma anche curiosi. Considerando le doti, non solo ‘manuali’, dei due protagonisti, sarà l’occasione per parlare delle rispettive carriere, anche in modo originale e simpatico. Non mancheranno amarcord, aneddoti, racconti ed esperienze, in un contesto quasi famigliare. Senza dimenticare che i due volumi saranno in vendita, e che i protagonisti saranno disponibili per il tradizionale firma copie. Al termine della presentazione, sarà possibile proseguire la serata con la cena (pizza e bevanda a 8 euro), prenotando a [email protected] o al 331 1581890.