Gino Strocchi, l’uomo del secolo

Roberto Romin

Il 18 aprile 1923 nasceva Gino Strocchi. Uomo di sport a tutto tondo, calciatore anche di Ravenna e Reggiana nella serie C degli anni ’40, giornalista per Gazzetta dello Sport e Messaggero, nonché vice presidente di Coni provinciale e Panathlon club (di cui fu socio fondatore), ha legato la propria vita a quella dello sport, a partire da quell’osservatorio privilegiato che è stato il comitato Coni di Ravenna dagli anni ’60. Personaggio affabile, papà, marito e nonno di straordinaria sensibilità, vero trait d’union per generazioni di sportivi, con la sua ironia e coi suoi modi garbati riusciva sempre a conciliare le esigenze di tutti...