Gio Bert, gioielli artistici ricavati dal legno

Una vita passata a scolpire il legno – "con il legno" anzi, come si diceva di lui, per via dell’attitudine a rimanere fedele nella scultura alle forme che l’albero aveva sviluppato in vita. È ancora visitabile fino al 7 gennaio la mostra ‘I sogni scolpiti’, che Riolo terme ha organizzato per omaggiare Giovanni Bertozzi a un decennio dalla scomparsa, e ad ormai un secolo dalla nascita, avvenuta nel 1924. Le opere sono visibili in una doppia location: quelle dalle dimensioni più ciclopiche nella sala Ghinassi, le altre, meno voluminose, alla Rocca di Riolo.

Per imbattersi nelle forme scolpite da Gio Bert, questo il nome con cui era più noto, in realtà non è necessario spingersi fino alla Rocca, considerando quanto sono diffuse sul territorio – vedesi il monumento agli Alpini ‘Uniti alla meta’, o ancora l’Ulivo per il disarmo’, sempre a Riolo, dove in particolare nel parco sotto le mura è possibile ammirare le sue sculture in bronzo attraverso le quali diede forma al volume di Leonida Costa intitolato ‘Le 127 giornate di Riolo’, i quattro mesi cioè di combattimenti che videro la cittadina attraversata dal fronte della Seconda guerra mondiale, dal 5 dicembre 1944 all’11 aprile 1945. A Riolo Giovanni Bertozzi, benché nativo di Brisighella, aveva vissuto per quasi tutta la vita: quando morì, nel 2013, si trovava proprio nella sua casa di Cuffiano, frazione dove notoriamente una sua opera era andata ad affiancare l’ingresso di un noto locale. Benché la sua arte subisse senza dubbio il fascino della storia – in particolare di tipo di storia cui si ha la fortuna di poter assistere (è suo il Sandro Pertini presente a Senigallia) senza tralasciare qualche incursione nel mondo del costume, come per il monumento dedicato a Raffaella Carrà – la materia viva che Bertozzi ha sempre descritto come la vera anima della sua opera erano i sogni, cui si apprestava a dare forma servendosi appunto del legno. Anche per questo dava vita unicamente a pezzi unici, come in un tacito patto sottoscritto con la sua memoria.

Molto note erano le performance che lo vedevano scolpire le sue opere direttamente nel luogo in cui poi sarebbero state ospitate: alcune hanno fatto rotta per luoghi lontani dalla sua Romagna, trovandosi ora in Germania, negli Stati Uniti o in Kenya. L’esposizione sarà aperta fino al 7 gennaio alla sala ’Sante Ghinassi’ (il sabato dalle 17 alle 21 e la domenica dalle 15 alle 19), e alla Rocca di Riolo Terme i giovedì dalle 10 alle 13, oltre che dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Filippo Donati