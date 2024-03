Giò Pomodoro, lo scultore raccontato al Mar dal figlio Bruto

Appuntamento al Mar oggi alle 16.30, dove Bruto, figlio di Giò Pomodoro, parlerà del padre. "Insieme a lui – raccontano gli organizzatori – ripercorreremo un brano della nostra storia attraverso la conoscenza dell’opera monumentale di questo grande scultore presente a Ravenna in Piazza dei Martiri: un complesso monumentale “Omaggio alla Resistenza”, in pietra di trani, realizzato nel 1980 – composto da un alto menhir con elementi geometrici, verticali, a spigolo vivo, frammentati da tagli verticali e da una “macina-sole” – in ricordo dell’efferato eccidio del Ponte degli Allocchi". Il Mar si trova in via di Roma 13.