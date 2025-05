’Giobbe. La paziente speranza’. Un libro firmato Nevio Spadoni

Alle 18 nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2 a Ravenna, si terrà la presentazione del libro ’Giobbe. La paziente speranza’ di Nevio Spadoni (Pazzini Editore) con la partecipazione di Gian Ruggero Manzoni. Si tratta dell’ultimo incontro del 51° ciclo di Incontri del Centro Relazioni Culturali e sarà condotto da Anna De Lutiis. Il nuovo lavoro del poeta e drammaturgo ravennate Nevio Spadoni, con introduzione di Gian Ruggero Manzoni, riprende in forma originale le tematiche esistenziali del libro di Giobbe. Non si tratta di una traduzione, ma di una riflessione poetica — in dialetto delle Ville Unite con italiano a fronte — sui grandi interrogativi dell’uomo: il dolore, l’innocenza che soffre, il senso della vita.

Spadoni è poeta e drammaturgo ravennate, autore di opere raccolte in ’Poesie (1985-2017)’ e ’Tutto il teatro’. Collabora con riviste e giornali, ha partecipato a festival letterari e le sue opere teatrali sono state rappresentate in Italia e all’estero. Ha ricevuto numerosi premi. Gian Ruggero Manzoni è poeta, narratore, teorico d’arte e pittore. Ha pubblicato con importanti editori italiani e stranieri e ha collaborato con grandi artisti contemporanei. È stato curatore alla Biennale di Venezia e direttore di riviste d’arte e letteratura.