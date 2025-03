Gioca due euro al lotto e ne vince più di 613mila

"È stato un fulmine a ciel sereno, in trentacinque anni che siamo qui non è mai successa una cosa così". Maurizio Erbacci, dell’omonima tabaccheria al civico 44 di via Ravegnana a Faenza, commenta così la supervincita da oltre 613mila euro registrata nell’estrazione del lotto di martedì sera.

Grazie a una puntata di 2 euro, un fortunato giocatore ha centrato una cinquina. In particolare, ha puntato sui numeri 8-11-13-25-38 sulla ruota di Napoli. Tutti e cinque i numeri sono stati estratti e hanno fruttato oltre 613.725 euro. Ma questa non è stata l’unica vincita registrata nella stessa ricevitoria manfreda: sempre con l’estrazione di martedì sera è stata centrata un’altra cinquina al lotto, con gli stessi numeri ma puntando 5 euro su tutte le ruote, che ha fruttato 65.125 euro.

"Non so chi possa essere il fortunato giocatore – conclude Erbacci –, qui arriva tanta gente di passaggio. È una zona molto frequentata".