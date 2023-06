Giocampus per i ragazzi alluvionati

Per i bambini e ragazzi da 6 a 14 anni dei Comuni di Conselice e Sant’Agata sul Santerno dal 3 luglio al 1 settembre è in programma il ‘Giocampus estate 2023’, proposta residenziale che permetterà di vivere gratuitamente un’esperienza di autonomia, movimento, corretta alimentazione, inclusione e divertimento. Il campus è realizzato grazie alla collaborazione tra Giocampus estate, Barilla, Protezione civile di Parma, Ausl Parma, Sonora social club e i Comuni di Conselice e Sant’Agata. Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.30 al campus universitario di Parma, con 110mila metri quadri di area verde e impianti sportivi. Al Giocampus estate i ragazzi saranno immersi in varie proposte: educazione alimentare, alla scoperta dell’archeologia, calcio, tennis, volley, badminton, floorball, giocoleria, orto, falegnameria, golf, basket, danza, mountain bike, acquapark. Durante il Giocampus verrà garantita la merenda del mattino, il pranzo, lo spuntino del pomeriggio, oltre a un medico pediatra. Sarà garantito il trasporto per e da Parma ogni lunedì e venerdì, mentre l’ospitalità alberghiera verrà garantita dalle strutture di Inc Hotel Parma. Per iscrizioni contattare Sonora Social Club al 331 5369416 (Leonardo Bondi), mail [email protected]