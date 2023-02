Giocatori in campo contro il razzismo

Sono entrati in campo, tra gli applausi del pubblico, indossando una t-shirt con la scritta ‘No al razzismo’, a ulteriore testimonianza della contrarietà da parte della società di cui sono portacolori, nei confronti di ogni forma di discriminazione razziale.

Stiamo parlando dei calciatori della squadra di calcio ‘Erika Lavezzola’, in occasione della gara del campionato di Terza Categoria (girone B) che l’altro pomeriggio (domenica 12) li vedeva ospitare il Punta Marina.

Una lodevole iniziativa, che giunge a due settimane di distanza dal deprecabile episodio che, durante la gara interna contro la Pro Loco Reda (vinta dai padroni di casa con il risultato di 1-0), aveva visto alcuni sostenitori della squadra lavezzolese (a quanto pare - come più volte chiarito dalla dirigenza - uno sparuto gruppo di ragazzini) "rivolgere per gran parte della partita – così recita il comunicato ufficiale della Figc Provinciale – pesanti insulti nei confronti del direttore di gara (Rosario Pugliese, appartenente alla Sezione di Ravenna, ndr). Gli stessi, al termine della partita proferivano gravi insulti di stampo razzista (’vai a mangiare le banane’) in direzione di un calciatore avversario".

Motivi per cui il giudice sportivo provinciale, l’avvocato Giacomo Valgimigli, aveva comminato alla società di Lavezzola una multa di 200 euro. Come detto, ad essere preso di mira, in questo caso con insulti razzisti era stato a fine gara un giocatore della squadra ospite di origine africana. Un episodio increscioso e che si è inevitabilmente ripercosso su una compagine il cui nome è legato al ‘Centro Erika’, intraprendente realtà sportiva intitolata ad Erika Conficconi, la 24enne lavezzolese che ad inizio maggio del 2000 perse la vita alle porte di Bologna dopo essere stata investita da un’auto durante una corsa clandestina.

L’altro pomeriggio, come detto, la significativa iniziativa.

"Fin da subito – ha commentato il direttore sportivo di Erika Lavezzola, Paolo Pipitone – abbiamo condannato con fermezza quel deplorevole episodio. Del nostro Centro si potrà dire di tutto, ma sicuramente è lontano anni luce da ogni forma di discriminazione".

Continua Pipitone: "Durante queste due settimane, tutt’altro che facili, abbiamo ricevuto numerose testimonianze di solidarietà, tra cui quella dell’amministrazione comunale di Conselice, di cui Lavezzola è la maggiore frazione. Nel dissociarci categoricamente da simili ed inaccettabili comportamenti e nel porgere le nostre sentite e sincere scuse al giocatore preso di mira, alla Pro Loco Reda e al direttore di gara Rosario Pugliese, ringraziamo di cuore tutti coloro che in questi giorni ci sono stati vicini".

Conclude il direttore sportivo: "Il Centro Erika di Lavezzola continuerà sempre a battersi per l’eguaglianza e anche contro ogni forma di esclusione e di disparità".

Luigi Scardovi