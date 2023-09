’Giocattolo sospeso’ a Ravenna e Lugo, ecco come aderire Livia Santini ha ideato una nuova iniziativa per sostenere le scuole alluvionate della Romagna: "Un giocattolo in sospeso" presso i negozi di giocattoli "Il sogno del bambino" di Lugo e Ravenna. Anche materiali di cancelleria sono necessari. Contatti: 054523191: "Ravenna".