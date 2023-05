Giochi da tavolo in biblioteca a Lugo

Oggi alle 20.30 alla biblioteca Trisi di Lugo torna la ’Game night’, un’intera serata per i bambini dedicata ai giochi da tavolo. Un altro appuntamento dedicato ai bambini in biblioteca si terrà domani alle 17 con l’associazione Fatabutega, che propone la lettura del libro ’La bambina e la volpe’ di Kira Kira edizione, a cui seguirà un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni. Sarà possibile prenotare fino a esaurimento posti chiamando il numero 0545 38558 o scrivendo a [email protected]