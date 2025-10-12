Giochi da tavolo per tutti. Ai Salesiani c’è LudiFA

Faenza lancia i dadi, sguaina le miniature e svela i segreti di antiche mappe. Prosegue anche oggi dalle 9 alle 18, dopo l’avvio di ieri, la fiera del gioco LudiFA negli spazi dell’ex complesso dei Salesiani. Il motto scelto per l’edizione di quest’anno è ‘Dove nasce la leggenda’, un invito da parte degli organizzatori a creare nuove epopee partendo dalle pagine della storia faentina e portandole attorno a un tavolo da gioco. "La leggenda – sottolineano gli organizzatori – non è solo nel passato, ma può prendere vita anche attorno a un tavolo da gioco, in una campagna di ruolo o in una miniatura dipinta".

Anche oggi si va dai classici giochi da tavolo, con decine di tavoli demo a disposizione di neofiti e curiosi, a sessioni aperte di giochi di ruolo dal vivo come il sempreverde Dungeons & Dragons. Per i più competitivi ci saranno tornei ufficiali di carte (come Yu-Gi-Oh!) o le epiche battaglie tridimensionali di Warhammer. Gli amanti del dettaglio potranno misurarsi a colpi di pennello nel contest di pittura in collaborazione con Belgioioso MiniArt, con l’occhio esperto dei ragazzi del Bologna Play. Tra gli stand ci saranno anche specializzati tra cui L’Antro della Città senza Nome e Frenzy House. Non mancheranno aree di scambio e vendita nel Bring & Buy.

Anche questa edizione 2025 ha, però, un cuore nostalgico e un grande debito di gratitudine: è infatti dedicata alla memoria di Maurizio Tramonti, l’indimenticato titolare dello storico negozio ’Re Artù’ nella galleria di Palazzo Gessi, per decenni punto di riferimento della cultura ludica per tutti gli appassionati anche da fuori regione. La sua eredità viene oggi raccolta e rilanciata dalle cinque associazioni ludiche del territorio: Brainstorm Club Aps, Compagnia del Grifone Aps, Gilda del Leone Rosso Aps, G.M.B.S. e M.G.M.

L’ingresso è libero.