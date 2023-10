Giochi e attrezzature dai Lions per la scuola Marri-Sant’Umiltà

Nella mattinata di lunedì 9 ottobre, il Past Governatore Distretto 108A Francesca Ramicone, Marco Spina, Alessia Ponti e Chiara Cavalli dei Lions faentini si sono recati alla scuola Marri-Sant’Umiltà per inaugurare nuovi giochi e attrezzature didattiche donati dal ‘Multidistretto 108 Italy’, che sostituiranno parte di quelli andati distrutti dalle alluvioni di maggio. I fanghi, in particolare nelle zone recintate della scuola dell’infanzia, hanno contaminato e rovinato la copertura antishock a protezione delle aree gioco rendendo necessaria la sostituzione di alcuni giochi. Sono state distrutte dalla spinta dell’acqua anche le reti che delimitavano alcuni angoli dedicati allo scavo e al gioco in outdoor. L’acqua ha anche interamente sommerso i magazzini sotterranei, dove erano depositati giochi, panche, sedie, tricicli, quadricicli per l’infanzia, arredi e materiali didattici relativi a tutti gli ordini scolastici nonché il laboratorio e i macchinari dedicati alla manutenzione degli ambienti e dei giardini.